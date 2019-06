Cerca de 100 kg de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada deste sábado (22) na BR-262, em Forestal. A droga estava dentro de um carro que foi abordado na praça de pedágio.

De acordo com a PRF, o motorista do veículo, cuja idade não foi informada, apresentou excesso de nervosismo durante a abordagem. Durante uma fiscalização do veículo, os policiais observaram que as laterais da caçamba estavam com rebites novos. Ao ser questionado, o motorista confessou estar transportando drogas.

Segundo o portal G1, os tabletes foram encontrados após uma inspeção no veículo. O motorista afirmou à PRF que receberia R$ 2 mil para levar o veículo de Nova Serrana até Viana (ES).

O suspeito foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia.

