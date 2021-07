A Polícia Militar (PM) de Minas Gerais apreendeu cerca de 150 kg de maconha enterrado dentro tonéis, além de pasta base e cocaína já embalada para a venda. Todo o material apreendido foi encontrado enterrado em um sítio, em Amarantina, distrito de Ouro Preto, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesse domingo (25).

Os militares do 18º Batalhão do GEPAR faziam um patrulhamento no centro de Contagem, quando desconfiaram de um homem, de 51 anos, que dirigia um veículo Montana, na Rua Manoel Pinheiro Diniz. A guarnição abordou o suspeito que se mostrou muito nervoso com a presença da Polícia.

Durante a abordagem, foi verificado que ele já tinha passagem por tráfico de drogas. No veículo havia uma amassado na lataria e após revistarem o carro, os policiais descobriram um compartimento secreto onde havia uma barra de crack e outra de cocaína.

Os militares então iniciaram intensas diligencias, e chegaram até o sítio, em Amarantina, onde o suspeito teria buscado a droga encontrada no carro.