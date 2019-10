Cerca de dois milhões de pessoas acompanharam a procissão do Círio de Nazaré, realizada no sábado (13), em Belém. A estimativa e da assessoria da festa, considerada uma das maiores manifestações religiosas do país.

Fiéis de todo o Brasil e turistas de várias nacionalidades demoraram cerca de 4h30 para percorrer os quase 3,7 quilômetros de romaria entre a Catedral da Sé, no bairro da Cidade Velha, e a Paróquia Nossa Senhora de Nazaré do Desterro, também conhecida como Basílica Santuário, na Praça Santuário

Maior das 12 romarias que compõem o calendário da grande festa do Círio de Nazaré, que ocorre até o último domingo de outubro, a procissão do Círio foi realizada pela primeira vez em 1793, estando em sua 227ª edição.