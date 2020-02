Uma reunião realizada nessa segunda-feira (3) no Centro Administrativo da Prefeitura de Divinópolis tratou sobre as medidas necessárias para preservar parte do Cemitério da Paz, na região Central, que ainda ameaça ceder.

O muro que divide o cemitério e uma obra interditada caiu na sexta-feira (31). Na ocasião, cerca de 30 jazigos foram atingidos. A empresa responsável pela obra disse que é solidária às famílias afetadas e que junto ao Executivo trabalha para restabelecer as condições adequadas de segurança do local.

De acordo com a assessoria da Prefeitura, ficaram acertadas as medidas necessárias para preservação da parte atingida no Cemitério da Paz.

Representantes da obra estiveram presentes e se dispuseram a acompanhar a diligência. Também foram definidas as providências e a implementação que contará com uma análise prévia do Corpo de Bombeiros sobre a segurança da ação, que ainda não tem data prevista.