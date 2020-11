A primeira semana de novembro será de céu parcialmente nublado no Centro-Oeste de Minas. Durante o fim de semana, uma frente fria passou pela região.

De acordo com o climatologista do Climatempo, Ruibran dos Reis, na quarta-feira (4) uma chuva pode atingir as cidades. Nos demais dias, há previsão de pancadas.

As temperaturas variam entre 10°C e 29°C e a umidade relativa do ar chega a 85%.

Dia a dia

Segunda-feira (2): céu parcialmente nublado. Temperaturas variam entre 10°C a 28°C

céu parcialmente nublado. Temperaturas variam entre 10°C a 28°C Terça-feira (3): céu parcialmente nublado. Temperaturas variam entre 14°C a 26°C

céu parcialmente nublado. Temperaturas variam entre 14°C a 26°C Quarta-feira (4): chuva. Temperaturas variam entre 14°C a 22°C

chuva. Temperaturas variam entre 14°C a 22°C Quinta-feira (5): céu parcialmente nublado. Temperaturas variam entre 13°C a 27°C

céu parcialmente nublado. Temperaturas variam entre 13°C a 27°C Sexta-feira (6): céu parcialmente nublado. Temperaturas variam entre 13°C a 29°C

