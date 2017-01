A Secretaria de Estado de Estado de Educação (SEE) publicou no Diário Oficial Minas Gerais de sexta-feira (30) o cronograma a ser cumprido no processo de designação 2017. O documento leva em consideração a Resolução SEE nº 3.205, que estabelece normas para a organização do quadro de pessoal das escolas estaduais e a designação para o exercício de função pública na rede estadual de educação básica.

Segundo o cronograma, a chamada inicial para designação via web em sistema informatizado será realizado no período de 18 a 26 de janeiro. Poderão participar dessa modalidade de designação os interessados em concorrer aos cargos de Analista de Educação Básica (AEB); Analista Educacional/Inspetor Escolar (ANE/IE); Assistente Técnico de Educação Básica (ATB); Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB); Especialista em Educação Básica (EEB) – Orientador Educacional ou Supervisor Pedagógico; e Professor de Educação Básica (PEB)/ regente de turma. Já a chamada inicial para designação presencial de professores regente de aulas será realizada no período de 18 a 26 de janeiro.

O resultado da primeira rodada de atribuição de vagas da chamada inicial via web está marcada para acontecer no dia 26 de janeiro. Enquanto a apresentação do servidor designado na escola de exercício com documentação completa deverá acontecer no período de 27 a 30 de janeiro.

O resultado da segunda rodada de atribuição de vagas da chamada inicial via web será no dia 3 de fevereiro.

Curso Normal em Nível Médio, Educação Profissional e Educação Integral

O cronograma também contempla os candidatos interessados em participar da designação para atuar no curso Normal de Nível Médio e na Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Para esses candidatos, a chamada inicial para designação presencial será realizada no período de 8 a 15 de fevereiro.

Já a chamada inicial para designação presencial para Educação Integral acontecerá no período de 20 a 24 de fevereiro.

Nos próximos dias, a secretaria publicará ainda instruções complementares que irão detalhar aspectos específicos do processo de designação 2017.

Confira aqui o cronograma completo.