Há algumas semanas informações relacionadas a chamadas de vídeo surgiram nos códigos do aplicativo do Instagram, e novos dados indicam que as chamadas de voz também estão a caminho do app.

De acordo com o TechCrunch, dados encontrados no arquivo APK do Instagram indicam que o recurso de mensagens Direct vai ganhar duas novas formas de interação entre os usuários. Ícones de telefone e câmera foram incluídos no app, dando indícios de que a qualquer momento vai dar para ligar para um amigo, ou iniciar uma conversa por vídeo com ele.

O recurso seria mais um golpe no Snapchat e também poderia mudar a forma como as pessoas usam atualmente o Instagram. Por mais que o recurso de mensagens Direct já exista há algum tempo, ele não se tornou uma das principais formas de comunicação entre usuários. Chamadas de voz e vídeo podem mudar essa história, e facilitar a conversa entre pessoas que se conhecem pelo app.

Como apenas referências aos recursos foram encontradas nos códigos do Instagram, não dá para saber se de fato eles serão liberados para usuários, e nem quando isso deve acontecer.

IMPRIMIR