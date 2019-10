Reprodução/Instagram/@danilogentili

Danilo Gentili briga com seguidor no Twitter





Leia também: Danilo Gentili rebate seguidor que pediu para Silvio Santos o demitir

Em represália a Danilo Gentili , inúmeros apoiadores de Jair Bolsonaro (PSL) o atacaram, um, inclusive, chegou a alegar que o apresentador do SBT é “puxa saco do Lula”. Em resposta ao comentário, o humorista brincou: “Fui descoberto”.

Leia também: Danilo Gentili tira sarro de PTinder: “Você encontra um parceiro de crime”

Em relação as demais críticas, Danilo Gentili assumiu um tom irônico e defendeu os jornalistas da Globo . Confira algumas reações presentes no perfil do apresentador.

Que coisa vergonhosa (mais uma)… Eduardo Bolsonaro quer atacar os CPFs do Jornal Nacional https://t.co/qMrtIz5rvN — Danilo Gentili (@DaniloGentili) October 30, 2019

Talvez os jornalistas da Globo devam se esconder atrás de fakes e militância de gabinete. Aí o Dudu aprova. Que tal? Qualquer coisa a Globo diz que “é apenas meme” e fica tudo bem. A Globo poderia responder pro Eduardo “Tá em shok?” “guenta a pilha” “não aceita críticas?” Kkkkkkk https://t.co/89kcgArhjL — Danilo Gentili (@DaniloGentili) October 30, 2019

Então na próxima eu mandarei pra vc as pautas do meu programa pra ver o q vc permite ou não que seja dito na tv. E eu farei melhor ainda: hoje mesmo me reunirei com a direção da emissora e pedirei que mandem toda programação pra vc aprovar antes. Abraços. https://t.co/0AIUNIZB1q — Danilo Gentili (@DaniloGentili) October 30, 2019









Mas isso é fácil resolver. Basta os jornalistas da Globo se esconderem atrás de fakes que o Dudu aprova. https://t.co/JTzfb5AIgL — Danilo Gentili (@DaniloGentili) October 30, 2019