O coronavírus tem gerado efeitos negativos na economia brasileira.

As pessoas não circulam e são proibidas de estarem aglomeradas. Com isso, não viajam, não vão a cinemas, compram somente o essencial (em supermercados, farmácias) e ocasionam prejuízos para as empresas (de aviação, de ônibus, de metrô, de turismo, hotéis, cinemas, bares, restaurantes, concessionárias de serviços públicos, shoppings, etc.).

Apesar da economia paralisar, todos continuam a ter compromissos fixos (salários, aluguéis, energia, água, etc.) e temos o risco de falências e do aumento do desemprego.

A alternativa é adotar uma política keynesiana, criada por John Maynard Keynes (1883-1946), economista, fundador da macroeconomia e influenciador da necessidade de gastos públicos para solucionar recessões.