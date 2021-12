Para uns faltou; para outros vereadores, sobrou! Isto porque, segundo o portal apurou, o ex-presidente da Câmara, Mauro César, mais uma vez, fez valer a força política de seu partido e, ao ser procurado pelo vereador Flávio Couto, o apoiou na decisão de desta feita, se aliar ao grupo liderado por Marcelo Fernandes.

Na condição de fiel da balança, com o apoio do partido, o voto de Flávio Couto foi decisivo para a eleição da chapa de Marcelo. Mauro César informou que participou ativamente das reuniões e que, na sexta-feira (3), almoçou em sua residência onde teve como convidado Marcelo Fernandes.

Antes porém, ambos haviam se reunido com Flávio Couto e no início da tarde, na residência do vereador Juarez Carvalho, foi batido o martelo selando o compromisso de, todos eles se somarem aos demais vereadores que garantiriam a vitória da chapa que concorria com a apresentada pelo atual presidente da Mesa, Flávio Martins.

Marcelo, na atual legislatura, atuou com vice-presidente da Mesa e alegou que sua mudança de rumos, se deu por razões de ordem particular e que, em outro momento, se julgar conveniente, os trará a público. Porém, disse ele: “em nosso mandato esperamos e contamos com a participação de todos os 10 vereadores”.