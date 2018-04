A Câmara Municipal de Formiga recebeu durante a reunião de segunda-feira (2), a visita do chefe de instrução do Tiro de Guerra 04-030, o subtenente Gelson Rodrigues de Souza.

Na oportunidade, o militar utilizou a tribuna do Legislativo para falar sobre a missão do TG na comunidade e sobre as atividades previstas para o ano de 2018.