O número de mortos na explosão de um oleoduto perfurado ilegalmente no México subiu para 114, com mais cinco novas vítimas desde sexta-feira, informou a secretaria de Saúde nesse sábado (26).

“Dos 114 óbitos, 46 foram pacientes hospitalizados pelas queimaduras que sofreram”, relatou o órgão, em um comunicado.

Na sexta-feira, o número oficial ultrapassou os 100. Horas depois, esse total voltou a subir e se teme que possa continuar aumentando.

Pelo menos 33 pessoas continuam hospitalizadas e, destas, 23 se encontram na Cidade do México; quatro, no estado do México; três, em Hidalgo; e outras três, em Galveston, no Texas, Estados Unidos, pela gravidade de suas queimaduras.