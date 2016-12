Com três novas vítimas entre terça e quarta-feira (13 e 14), Minas Gerais já registrou pelo menos 10 mortes no período chuvoso. A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) confirma sete mortes, conforme boletim divulgado nesta manhã.

Outras três mortes ocorreram em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quarta e ainda não foram oficializadas.

Nesta madrugada, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, foram encontrados os corpos de uma mulher de 35 anos e de seu filho, de 6, que tiveram a casa atingida por um barranco e uma árvore. Já na terça, uma adolescente de 13 anos morreu no bairro Conjunto Felicidade, na região Norte da capital mineira, após ser arrastada por uma enxurrada e ficar presa sob um carro, juntamente com sua irmã de 10 anos, que segue internada em estado grave.

As outras quatro vítimas do período chuvoso neste ano foram na cidade de Resplendor, na região do Rio Doce. No dia 18 de novembro, no distrito de Nicolândia, houve um aumento no volume do córrego Santa Rita que culminou em uma inundação abrupta. As vítimas, uma mulher de 42 anos e três homens de 46, 64 e 73, foram surpreendidas pela força da enxurrada quando tentavam sair de suas casas que eram inundadas.

Ao todo, Minas já teve 1.941 desalojados, 223 desabrigados, 18 feridos e 665 casas danificadas.