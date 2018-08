Redação Últimas Notícias

Agosto chegou e trouxe com ele mudanças no clima. Uma massa de ar frio que atua sobre a região Sudeste causou chuva em diversos estados amenizando assim o tempo seco. Não chovia na região há cerca de 90 dias.

Desde segunda-feira (30) a cidade de São Paulo registra chuva e frio, no interior do Estado foram registradas chuvas de granizo. Há condições para chuva volumosa no Espírito Santo e nordeste do Rio de Janeiro. Em Minas Gerais as precipitações podem ocorrer mais em baixa intensidade.

Em Formiga a semana será marcada por céu nublado a parcialmente nublado. Poderão ocorrer pancadas de chuva em áreas isoladas, segundo o Instituto Climatempo. As temperaturas variam entre 13°C e 27°C.