A tradicional chegada do Papai Noel em Formiga ocorrerá no sábado (3), às 10h. O bom velhinho será conduzido por um veículo do Corpo de Bombeiros até a praça Getúlio Vargas, onde está localizada a casinha do Papai Noel.

No local, ele receberá a chave da cidade das mãos do prefeito, Eduardo Brás. O evento conta com a parceria entre Prefeitura,Acif/CDL, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

Segundo a Prefeitura, tudo foi preparado afim de acolher as crianças com muita alegria e trazer à população a rica tradição do Natal.

Toda a população poderá visitar o Papai Noel em sua casa a partir do dia 16 de dezembro, durante os horários especiais de funcionamento do comércio. A casinha do Papai Noel está localizada na Praça Getúlio Vargas.

Horários que o Papai Noel receberá as crianças: