O Chile projeta que cerca de 15 milhões de chilenos, ou seja, 80% da população, sejam vacinados até o final do primeiro semestre de 2021. Essa é a meta traçada pelo governo e que abre uma porta para que a indústria do turismo avance rumo a uma maior mobilidade, e portanto, para a recuperação gradativa do setor. No entanto, com o crescente número de casos de Covid-19 no Brasil, o Chile adotou medidas mais restritivas para a entrada de viajantes brasileiros.

As autoridades sanitárias do Chile informaram que, desde 11 de março, todos os passageiros provenientes do Brasil ou que tenham estado no país nos últimos 14 dias deverão seguir algumas regras. Ao chegar no país, é realizada uma checagem de documentação, incluindo a apresentação do teste PCR negativo para Covid-19. Após essa etapa, é realizado um novo teste de PCR e os passageiros são transferidos para uma residência sanitária.

Na residência sanitária, os brasileiros permanecerão isolados até a chegada do resultado do exame, ou seja, até 48 horas. A estadia na residência sanitária é totalmente gratuita e não representa nenhum custo para o passageiro. Caso o resultado seja negativo, o turista é liberado e poderá continuar a quarentena de dez dias dias, que já estava sendo exigida pelo país antes das novas medidas, em sua hospedagem no destino final. Caso o resultado seja positivo, o passageiro permanece na residência sanitária até que receba alta.

Essa medida não se aplica às pessoas provenientes de voos que apenas façam escala em alguma cidade no Brasil. Esses novos procedimentos somam-se aos requisitos já estabelecidos anteriormente para a entrada no Chile – teste PCR negativo realizado 72 horas antes do embarque e preenchimento de “Declaração Juramentada para Viajantes”.