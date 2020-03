A Comissão Nacional de Saúde da China divulgou neste domingo (22) que 46 novos casos de coronavírus foram registrados no país. Do total, apenas um foi provocado por transmissão local. Foi o quarto dia consecutivo com aumento dos casos importados do exterior.

Embora a China tenha reduzido drasticamente o número de casos transmitidos no país – o registrado no domingo foi o primeiro em quatro dias -, o número de casos importados é constante, principalmente de chineses que retornam do exterior.

No sábado (21), a China informou haver 41 novos casos de coronavírus, todos importados. Entre os novos casos do exterior, um recorde de 14 estava no centro financeiro de Xangai e 13 na capital, Pequim.

Os números mais recentes elevam o total de casos relatados de coronavírus da China para 81.054, com 3.261 mortes, incluindo seis no sábado.