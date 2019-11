Depois de Anitta, a fila de Pedro Scooby andou bem rapidinho. O surfista usou seu perfil no Instagram para anunciar seu namoro com Cintia Dicker nesta terça-feira (5).

Pedro Scooby e Cintia Diecker





“Pra frente é que se anda! A vida é feita de momentos, bons e ruins. Agora o lance é como você encara isso, que peso isso tem na sua vida e como vc equilibra a sua balança. Eu parto do princípio, que só se vive uma vez, então aproveito cada momento como se fosse o último, deixando pra trás tudo que não me serve e sem guardar magoa nenhuma disso. Levando comigo, quem quer compartilhar essa linda e sorridente jornada que é a VIDA.”, escreveu Pedro Scooby .

Agora, como será que Luana Piovani recebeu essa notícia? Será que a modelo está preparada para aguentar as indiretas da ex do surfista ? Bom, ainda não sabemos, mas Pedro Scooby terá que ter muito jogo de cintura.

