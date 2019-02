O temporal que atingiu Belo Horizonte, na tarde deste domingo (17), provocou diversas ocorrências. Houve registro de carros arrastados, alagamentos de vias, inundações de casas e interdições de trechos das avenidas Vilarinho e Bernardo Vasconcelos. Mais cedo, a Defesa Civil já havia alertado sobre a forte chuva.

De acordo o Corpo de Bombeiros, no bairro São João Batista, na região Norte de BH, um carro com três pessoas foi arrastado na avenida 12 de Outubro. Já na avenida Sebastião de Brito, no bairro Dona Clara, na Pampulha, outro veículo foi levado pela força d’água com dois passageiros.

No beco São Sebastião, no bairro Vila Marçola, no aglomerado da Serra, região Centro-Sul da cidade, uma inundação em barracão deixou dois adultos e duas crianças presas em casa.

Outro chamado informou sobre vários automóveis arrastados na avenida Vilarinho, em Venda Nova. A via foi interditada próximo ao Shopping Estação. Vídeos também mostraram que a avenida Bernardo Vasconcelos foi tomada pela água.