O deslizamento de um barranco atingiu e interditou vários imóveis, na Vila São Paulo, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse domingo (3).

Moradores passaram a madrugada desta segunda-feira (4) retirando a lama das casas e alguns deles foram levados para casa de parentes.

Foi o segundo deslizamento somente no fim de semana. A lama chegou até a avenida Tereza Cristina, dificultando a passagem de veículos e pedestres.

Belo Horizonte

Ainda na Tereza Cristina com a Via Expressa, no bairro Calafate, na Região Oeste de Belo Horizonte, um muro foi totalmente derrubado.

O volume de água do Córrego do Onça aumentou e houve transbordamento e parte da Avenida Cristiano Machado foi alagada.

De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, até as 6h desta segunda-feira havia chovido 277,2 milímetros na Região Oeste; 248,8 mm na Noroeste; 235,3 mm no Barreiro; 215 mm na Centro-Sul; 201 mm na Pampulha; 193,8 mm em Venda Nova; 159,8 mm na Leste e 98,4 mm na Norte.

O Corpo de Bombeiros registrou queda de árvore nas avenidas Getúlio Vargas, no bairro Funcionários, e na Augusto de Lima, na Praça Afonso Arinos, no Centro. O trânsito estava comprometido nesses locais.

Domingo

Neste domingo (3), a Defesa Civil informou pela manhã que registrou 62 ocorrências por causa da chuva na capital mineira. Os danos foram causados entre sábado (2) e a manhã do domingo.

Entre os maiores registros estão cinco desabamentos parciais de muro de arrimo; cinco deslizamentos de encostas; quatro tombamentos ou desabamentos de muros, quatro riscos de deslizamentos de encostas; três alagamentos; e ainda duas quedas de árvores.

Na noite de sábado, um temporal alagou vias da cidade. Houve registro na Avenida Silva Lobo e na Avenida Francisco Sá, no Prado, na Região Oeste; na Avenida Mário Werneck, no Buritis, também na Oeste; o Córrego Ferrugem chegou a transbordar na Avenida Tereza Cristina, na Região do Barreiro, segundo a Defesa Civil.

Na Rua Fernandes Tourinho, na Savassi, uma árvore de grande porte caiu sobre um carro e interditou a via. Na Avenida Consul Cadar, no São Bento, também na Região Centro-Sul, houve alagamentos.

