As chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife (RMR) desde a madrugada desta quarta-feira (24) levaram à morte de 11 pessoas, segundo o Corpo de Bombeiros. O temporal também derrubou barreiras e árvores e causa diversos pontos de alagamento, que dificultam a circulação dos ônibus. Em algumas cidades da RMR, aulas da rede municipal foram canceladas

(Atualização: às 14h04 desta quarta (24), havia uma divergência entre a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros e as equipes que estão em Abreu e Lima. Enquanto a assessoria confirmava a morte de uma gestante de 21 anos, os bombeiros do local informaram que as equipes utilizavam cães farejadores para localizar a jovem. A Defesa Civil de Olinda e os Bombeiros também contabilizaram uma única vítima em dois endereços diferentes.)

Quatro mortes registradas pelos Bombeiros ocorreram em Olinda, sendo duas no bairro de Águas Compridas e duas no Passarinho. Outras quatro mortes ocorreram em um deslizamento em Caetés, em Abreu e Lima. Três pessoas morreram no Recife, nos bairros de Dois Unidos e Passarinho.

Outros deslizamentos

Em Dois Unidos, no Recife, cinco vítimas foram soterradas após um deslizamento de barreira. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), as vítimas foram retiradas do local com escoriações.