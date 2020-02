A cidade de Arcos sofre mais uma vez com a chuva, que começou por volta das 17h desta quinta-feira (13). Foram registradas inundações na Avenida Sanitária e em vários outros pontos.

De acordo com o portal Arcos Notícias, um trecho da rua Vereador João Veloso ficou completamente intransitável e a água chegou a invadir algumas casas. A tricheira ficou cheia deixando um veículo submerso.

No trecho II da Avenida Sanitária, a força da água chegou a formar ondas. Ainda de acordo com o portal, um veículo caiu no canal da avenida.

Foto: Arcos Notícias