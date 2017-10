Da Redação

As precipitações que marcou o início da semana em Formiga devem dar uma trégua de acordo com o Climatempo.

Segundo o centro de climatologia, o sol volta a aparecer nesta quarta-feira (4), mesmo assim as temperaturas continuam amenas e variam entre 11º C e 27ºC. A umidade relativa do ar deve chegar aos 43% na parte da tarde.

Para a cidade que está em situação de emergência devido à seca, a notícia não é muito boa, mas a chuva deve voltar na próxima semana.

Ainda segundo o Climatempo, nos próximos dias as temperaturas devem ter um ligeiro aumento e atingir os 32ºC. Já as temperaturas mínimas devem chegar a 14ºC. O clima deverá ficar um pouco mais seco com a umidade relativa do ar chegando a 30%.

Período Chuvoso

De acordo com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) o período chuvoso que se iniciou no dia 1º deste mês e segue até março, será dentro da normalidade para a região Centro-Oeste.

A partir de novembro, o fenômeno La Niña vai provocar impactos na região Sudeste do país provocando queda nas temperaturas. Em Minas, várias regiões terão temperaturas abaixo da média, como Sul, Triângulo e Zona da Mata.

Confira a previsão para os próximos dias:

Quinta-feira (5): sol com algumas nuvens. Não chove. Variação: 14ºC – 30º C

Sexta-feira (6): sol com algumas nuvens. Não chove. Variação: 14ºC – 32º C

Sábado (7): sol com algumas nuvens. Não chove. Variação: 14ºC – 31º C

Domingo (8): sol com algumas nuvens. Não chove. Variação: 13ºC – 31º C