Um morador de Espírito Santo do Dourado (MG) gravou um vídeo que mostra uma “chuva de aranhas” em uma propriedade na zona rural. Nas imagens, é possível ver os animais formando vários pontos pretos em uma teia de aranha gigante, suspensa nas árvores, fiação elétrica e postes.

O registro foi feito pelo jovem João Pedro Fonseca. Ele observou o fenômeno durante uma visita à casa da avó, no bairro rural Ibirissu, no início do mês.

João ainda afirmou que o fato sempre acontece no local. Segundo a bióloga Ana Bárbara Barros, este é um fenômeno natural comum nas épocas de calor mais intenso e umidade. “É comum porque facilita a fixação da teia, da construção dessa colônia de animais”.

A biológa afirma que a “chuva de aranhas” é formada por uma teia gigante, feita pelos animais para otimizar a captura de presas. “Esse fenômeno é bem comum na zona rural, principalmente no Cerrado, em áreas abertas, no Pantanal”, explica Ana.

A espécie conhecida por essa construção é a Parawixia. Ainda segundo a bióloga, este tipo de teia não causa riscos. “A toxina desse animal não causa problemas de importância médica”.