Durante a tarde dessa sexta-feira (14) e a madrugada deste sábado (15), tempestades severas e pelo menos dois tornados foram registrados em Santa Catarina. As rajadas de vento atingiram velocidade acima de 100 km/h e chegaram a derrubar caminhões.

De acordo com a Defesa Civil, ocorreu queda de granizo e chuva forte principalmente nas regiões Oeste e Norte catarinense.

De acordo com o informe do órgão atualizado às 11h, 830 pessoas estão desabrigadas e precisaram sair de casa, 120 tiveram os imóveis destruídos e 16 ficaram feridas, sendo duas em estado grave. Cerca de 4,2 mil habitações foram diretamente afetadas pelos fenômenos e ao menos 49 imóveis públicos tiveram danos. As pessoas desabrigadas estão recebendo lonas e colchões.

Quedas de árvores provocaram interrupções no trânsito em rodovias, e mais de 40 mil unidades consumidoras estão sem energia elétrica conforme dados da concessionária referente às 10h40. A passagem do fenômeno também causou prejuízos no Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, Litoral e Serra catarinense.