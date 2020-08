Uma forte chuva de granizo caiu entre a madrugada e a manhã desta terça-feira (18) em pelo menos quatro cidades do Sul de Minas. Conforme relatos de moradores, foram feitos registros em cidades como Andradas, Santa Rita de Caldas, Ibitiúra de Minas e Ipuiúna.

Em Santa Rita de Caldas, a chuva de granizo deixou estragos em algumas lavouras de hortaliças e de café. O bairro da Barra e a estrada que liga a cidade à Comunidade Pião ficaram encobertos pelo gelo. De acordo com a Emater, a chuva durou só 10 minutos e o pluviômetro local marcou cerca de 10 milímetros de chuva. A prefeitura informou que não recebeu nenhuma ocorrência.

Em Andradas, a chuva também foi rápida, durando cerca de 15 minutos, segundo a prefeitura. Por lá, a safra de uva ficou comprometida. O município informou ainda que não recebeu notificações sobre estragos na cidade.

Já em Ipuiúna, a queda de granizo atingiu algumas lavouras que ficam no bairro Tamanduá, zona rural da cidade, segundo a Defesa Civil.

Em Ibitiúra de Minas, as pedras de gelo foram vistas em vários pontos. A prefeitura informou que está fazendo a limpeza. Algumas plantações de tomate ficaram destruídas. Foram 10 minutos de chuva de granizo.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional De Meteorologia) uma frente fria localizada no litoral Norte do Paraná está favorecendo áreas de instabilidade no Sul de Minas, São Paulo e Sul do Rio de Janeiro. Segundo informações de meteorologistas, a chuva intensa em algumas cidades do Sul de Minas foi um temporal isolado, por isso a possibilidade de granizo novamente é remota.

Na quarta-feira (19) o tempo deve permanecer firme, e na quinta-feira (20) volta a chover em algumas cidades. As máximas no Sul de Minas devem cair e a massa de ar frio ganha força principalmente na sexta-feira (21), quando deve chover forte novamente.





– Foto: Luciano Reis

Matéria do G1