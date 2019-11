My only view of the Unicorn Meteor Shower ✴… #UnicornMeteorShower

Qualquer objeto que, ao entrar na atmosfera da Terra, gera um rastro luminoso no céu, pode ser chamado de meteoro. Popularmente são os conhecidos como “estrelas cadentes” e normalmente são incinerados por completo na atmosfera. Caso algum pedaço resista à queima e caia na superfície, esse objeto ganha o nome de meteorito.

Chuvas de meteoros acontecem periodicamente no nosso céu, quando rastros de cometas ficam na órbita do Sol e acabam adentrando a nossa atmosfera de tempos em tempos. Um exemplo é a Orionídeas, que surge sempre entre os meses de outubro e novembro e é composta por fragmentos do cometa Halley.

Veja a Alfa Monocerotídeas desta madrugada na íntegra, a partir de 4:12:00 no vídeo abaixo:

