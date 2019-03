Redação Últimas Notícias

O final de semana de carnaval foi marcado por chuvas torrenciais em Formiga. As precipitações que tiveram início na noite de sexta-feira (1º), seguiram pelos dois primeiros dias de folia.

A instabilidade do clima foi ocasionado por uma frente fria que passou pela região Sudeste do país. A ocorrência de chuva segue nesta segunda-feira (4). A máxima esperada para hoje é de 26°C.

A partir desta terça-feira (5), um sistema de alta pressão atmosférico do Atlântico Sul volta a ganhar força na região. De acordo com o Instituto Climatempo, a semana segue com sol, calorão e pancadas de chuva com raios entre a tarde e a noite.