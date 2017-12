Minas Gerais permanece em alerta para mais chuva forte pelo menos até domingo (10) segundo a Climatempo. Muita chuva está sendo esperada especialmente para esta sexta-feira (8) sobre o oeste e o norte do Estado. Deve chover muito na região do Vale do Jequitinhonha.

Mesmo com a expectativa de maiores períodos com sol no fim de semana, o risco de fortes pancadas de chuva ainda é alto, inclusive sobre a Grande Belo Horizonte e em áreas que já estão sofrendo enchentes, como a Zona da Mata Mineira e o Vale do Rio Doce, que receberam grandes volumes de chuva no começo da semana.

Estado de Emergência

Quatorze cidades mineiras tiveram o decreto de situação de emergência reconhecido pelo Ministério da Integração Nacional. Os municípios foram fortemente atingidos por temporais, vendavais e granizos nos últimos dias. E com o reconhecimento é possível acelerar as ações federais de resposta ao desastre, permitindo ampliar as ações de assistência e reconstrução das áreas prejudicadas.

Os municípios reconhecidos são Abre Campo, Caeté, Lajinha, Nova Serrana, Pedro Leopoldo, Piedade de Ponte Nova, Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, Santa Cruz do Escaldado, Santo Antônio do Grama, São José do Mantimento, São Pedro dos Ferros e Urucânia.

Formiga

Os temporais também devem continuar em Formiga . A previsão para o final de semana é de sol com aumento de nuvens e chuva a qualquer hora. A variação térmica será de mínima de 18°C e máxima de 31°C.

Confira a previsão

Sábado (9): Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Variação ↓ 19°C -↑31°C

Domingo (10): Sol com algumas nuvens. Não chove. Variação ↓ 18°C -↑30°C

Segunda-feira (11): Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Variação ↓ 14°C -↑31°C.

