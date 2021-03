Uma forte chuva caiu na tarde desta segunda-feira (29) em Belo Horizonte. Mais cedo, a Defesa Civil da cidade já tinha emitido um alerta para a possibilidade de chuva (20mm a 30mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

Por volta das 15h, a Avenida Bernardo Vasconcelos com Avenida Cristiano Machado, na Região Nordeste da capital mineira, precisou ser bloqueada pala Defesa Civil. O córrego Cachoeirinha ameaçou transbordar.

Na mesma região, a ventania foi tão forte que arrancou uma telha de zinco de 10 metros quadrados no Bairro Pindorama. Os bombeiros foram chamados na Rua Avelar, 256. A estrutura causava risco aos moradores.

Na Região Norte, o córrego Onça encheu e a via 240 (Estação Gabriel) também precisou ser interditada temporariamente.

Na Região Leste, no Bairro Boa Vista, houve um princípio de incêndio após a queda de um raio na residência. Quando chegaram ao local, os bombeiros constataram que o próprio solicitante conseguiu apagar as chamas.

Na Grande BH, em Contagem, um elevador dentro de um supermercado parou com duas pessoas dentro após um pico de energia. Uma equipe foi ao local socorrer as vítimas, ninguém se feriu.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é que pancadas de chuva e trovoadas isoladas, que começaram nesta tarde, devam continuar até amanhã. O alerta é válido até 8h de terça-feira (30).



Recomendações



– Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

– Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

– Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

– Atenção especial para áreas de encostas e morros.

– Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

– Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

– Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Fonte: Estado de Minas