Um taxista morreu após ter o veículo esmagado por uma árvore que caiu durante a chuva da tarde desta segunda (2) em Belo Horizonte. O acidente aconteceu na esquina da rua dos Timbiras com a avenida João Pinheiro, no bairro Funcionários. A palmeira de aproximadamente 15 metros de comprimento foi derrubada com a força do vento e atingiu mais dois veículos.

Foram registradas chuvas de granizo nas regiões Oeste, Noroste, Leste e Centro-Sul da capital. Há risco de granizo para a Pampulha também.

De acordo com a BH Trans, houve queda de árvores e galhos pesados em pelo menos três pontos importantes do trânsito da capital: rua Padre Belchior, interditando o trânsito na altura da avenida Amazonas; avenida Pedro II, altura da avenida Carlos Luz, sentido Centro; e avenida Olegário Maciel, esquina com Guajajaras.

Também teve árvore caída na rua Conselheiro Lafaiete, no bairro Sagrada Família, na altura da rua Bicas; avenida do Contorno, em frente ao hospital Mater Dei; rua Platina, no Prado, em frente ao batalhão da Polícia Militar; e rua Mato Grosso, esquina com avenida Bias Fortes. Segundo a Defesa Civil, houve queda ainda na rua Anhangai, no Caiçara, e na rua Rio Pomba, no Carlos Prates.

A Defesa Civil registrou um destelhamento na rua Guape, 540, na Pedreira Prado Lopes, região Noroeste da capital.

Alerta

Há possibilidade de chover novamente na noite desta segunda (2). A previsão é de pancadas de chuva para a Região Metropolitana até quinta-feira (5).