Durante o fim de semana, as nuvens de chuva chegam ao estado de Minas Gerais, devido a uma baixa pressão formada no litoral da região sudeste.

De acordo com o climatologista, Ruibiran do Reis, essa baixa pressão converge umidade, que ficará entre 45% e 85% no Centro-Oeste mineiro, formando as nuvens de chuva. Além disso a temperatura na região pode atingir a máxima de 33 °C e as temperaturas mínimas da região não chegam a 20 °C.

Confira a previsão em algumas cidades

Cidades Mínima ºC Máxima ºC Divinópolis 16 ºC 32 ºC Bom Despacho 18 ºC 32 ºC Itaúna 17 ºC 31 ºC Pompéu 19 ºC 33 ºC Nova Serrana 18 ºC 31 ºC Pará de Minas 17 ºC 31 ºC

Fonte: Climatempo