Redação UN

As fortes e constantes chuvas que têm caído sobre Formiga e toda a região nestes últimos dias do ano estão provocando múltiplos estragos.

Após os temporais do final de semana, o piso da rua dos Professores, no bairro Santa Teresa, calçado com bloquetes, cedeu em vários pontos.

O serviço foi concluído no mês de outubro, após décadas de lutas dos moradores que estão frustrados com os estragos na via, que segundo eles, está intransitável em alguns pontos, sendo necessário sinalizar trechos para evitar acidentes.