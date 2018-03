Da Redação*

O outono começou oficialmente na terça-feira (20) e em Formiga, após vários dias em que a chuva parecia estar próxima, a manhã de quarta-feira (21) foi de precipitação moderada, que conseguiu que, pelo menos por algumas horas, a temperatura ficasse mais amena.

Para o Estado, a previsão do meteorologista Ruibran dos Reis, do Instituto ClimaTempo, é de que a mudança de estação não suspenda o tempo chuvoso. Devem ocorrer inclusive, temporais nesta quarta-feira, a partir do fim da tarde, em cidades das regiões Central, Sul, Oeste, Zona da Mata e do Triângulo Mineiro.

A previsão é animadora para Formiga, onde os índices de chuva estão baixos neste mês de marco. De acordo com informações da Defesa Civil da cidade, divulgadas nesta quarta-feira, até hoje, choveu apenas 77.8 milímetros na cidade, enquanto na capital mineira foram registrados 376.8 milímetros.

Os números dos primeiros dois meses do ano se mantiveram dentro da média. Em janeiro foram 207 mm e em fevereiro apenas 55mm.

Após a crise de abastecimento do ano passado, a diminuição no volume de chuvas na cidade é preocupante, ainda mais por ser o outono uma estação com pouca chuva e tempo seco, com índices de umidade do ar abaixo dos 60%.

Porém, de acordo com o meteorologista Ruibran dos Reis, o outono será chuvoso em Minas, já que não haverá influências dos fenômenos El Niño e La Niña, que impedem a chegada de frentes frias. Segundo ele, esses sistemas vão atuar também em abril, maio e junho, prolongando o período chuvoso.

IMPRIMIR