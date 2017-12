Redação Últimas Notícias

O verão começa oficialmente às 14h28 (horário de verão de Brasília) do dia 21 deste mês, mas o clima característico da estação (calor, muita umidade e a presença de grandes áreas de instabilidade que provocam chuva forte e volumosa) já predomina em grande parte do país.

De acordo com a Climatempo, os registros de chuvas volumosas devem ocorrer até o dia 19 na região Sudeste e Centro-Oeste do país. A maioria das áreas de Goiás, do Distrito Federal, de Minas Gerais e do Espírito Santo deve acumular de 100 a 200 milímetros de chuva em apenas cinco dias.

No período entre 10 e 19 de dezembro, o destaque é para o aumento da chuva sobre a Bahia, no interior do Maranhão e do Piauí, sobre o Tocantins, Pará, norte de Mato Grosso de Goiás.

Em Minas Gerais

Inundações, enxurradas, deslizamentos de terra, cidades ilhadas, pessoas desaparecidas em alagamentos e mortes. Esse é o resultado da chuva que atinge diversas cidades mineiras há pelo menos três dias. Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, uma idosa morreu em Ribeirão das Neves depois que a água invadiu sua casa. Em Vespasiano, um homem está sendo procurado depois de ser arrastado pela correnteza e cair em uma vala de esgoto. Na Zona da Mata, onde é mais grave a situação, pelo menos quatro pessoas estão desaparecidas depois de serem arrastadas pela enxurrada durante uma tempestade. Com os últimos números, somente no atual período chuvoso já são cinco mortes confirmadas, além das cinco pessoas desaparecidas.

Do ponto de vista da infraestrutura, os danos se acumulam por todo o estado.

A situação de Minas Gerais é bastante preocupante, pois a chuva não vai parar nos próximos dias. Até pelo menos domingo (10) as pancadas de chuva serão frequentes, mas deve ficar menos volumosas no fim de semana na maior parte do estado. Porém, até a sexta-feira (8), a situação é de alerta total par muita chuva sobre a Grande Belo Horizonte, todo o centro, oeste e norte de Mina Gerais e também no leste mineiro. A região com menor risco de chuva muito volumosa é o Sul de Minas.

Previsão para Formiga

Para esta semana a previsão do tempo para Formiga é de sol com muitas nuvens durante o dia com chuva a qualquer hora. A variação térmica é de 17°C a 29°C.

De acordo com a Defesa Civil do município do dia 30 de novembro até essa segunda-feira (4) foram registrados 115 milímetros de chuva. A Defesa Civil do município solicita à população que fique atenta às possibilidades de ocorrência de alagamentos, deslizamentos e quedas de árvores.

O órgão informou ainda se atualiza durante todo o dia sobre a ocorrência de chuva no município e que manterá a população em alerta caso haja possibilidade de ocorrer chuva mais acentuada, com volume acima de 130 milímetros. A Defesa Civil ressalta ainda para que a população fique atenta a possíveis boletins falsos que circulam pelas redes sociais, conferindo a fonte antes de propagar tais informações.

Caso que ocorreu na sexta-feira passada (1°), quando circulou pelo WhatsApp um alerta falso de tromba d´água na cidade.

Confira a previsão para Formiga

Quarta-feira (6): Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Variação: ↓ 19°C – ↑29°C.

Quinta-feira (7): Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Variação: ↓ 18°C – ↑28°C.

Sexta-feira (8): Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Variação: ↓ 17°C – ↑28°C.