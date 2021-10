A combinação formada pelas chuvas e o retorno do feriado prolongado vai exigir cuidado redobrado dos motoristas que passarem pelas rodovias mineiras entre hoje (12) e as primeiras horas desta quarta-feira (13). O alerta é dado, sobretudo, por acidentes ocorridos nos últimos dias.

Nessa segunda-feira (11), as vias escorregadias geraram transtornos no trânsito de Belo Horizonte. No domingo (10), foram registradas mortes em Montes Claros, na BR-135, e na BR-040, em Ewbank da Câmara, na Zona da Mata. Perto dali, outra ocorrência: uma colisão entre dois carros deixou cinco feridos.

O acidente na BR-135 ocorreu na noite de domingo, em meio ao temporal que assolava a região. Um carro, guiado por um motorista inabilitado, se chocou com um caminhão. O condutor do caminhão, de 28 anos, contou estar seguindo de Bocaiuva a Montes Claros quando avistou um veículo, no sentido contrário, perder o controle e rodar. Ele tentou tirar o veículo pesado do caminho, mas não conseguiu. Desgovernado, o automóvel onde estavam Flávio André de Jesus Batista, 28, a esposa, Tatiane dos Santos Fernandes, de 30, e dois filhos do casal, de 2 e 3 anos, atingiu fortemente a lateral do caminhão. O casal já estava sem vida quando socorristas do Corpo de Bombeiros chegaram ao local; as crianças foram salvas.

Na Zona da Mata, os moradores de Ewbank da Câmara ficaram impressionados com o capotamento de um ônibus, que seguia na direção do Rio de Janeiro, na madrugada do domingo. No quilômetro 760 da BR-040, o coletivo atingiu a canaleta da estrada, o que fez o motorista perder o controle da direção. Uma mulher morreu e houve 44 feridos.