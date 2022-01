Em uma semana, mais de 38 mil moradores de Minas Gerais precisaram sair de casa por conta da chuva que atingiu o estado nos últimos dias. É o que apontam os registros da Defesa Civil estadual analisados pelo G1. Os números levam em consideração quem ficou desabrigado ou desalojado no período.

Quase quatro mil pessoas (3.692) ficaram desabrigadas no estado entre o dia 09 e este domingo (16), segundo os registros oficiais. O número de desalojados foi o que mais cresceu, com um registro de 34.188 pessoas nessa situação em apenas sete dias.

No dia 09 de janeiro, Minas contabilizava 3.374 desabrigados e 13.723 desalojados no acumulado desde 1º de outubro, quando teve início o período chuvoso. Já no boletim divulgado neste domingo, o número total de desabrigados passou para 7.336 e o de desalojados está em 47.911.

Nas últimas 24 horas, foram contabilizadas 672 desabrigadas e 2.096 desalojadas.