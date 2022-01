De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Minas Gerais continua sob influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul, fenômeno climático na costa do Rio de Janeiro (RJ), que mantém o dia encoberto e com chuva a qualquer hora em praticamente todo o Estado.

O sol deve aparecer entre nuvens apenas em parte do Triângulo Mineiro. No Jequitinhonha, momentos de mormaço ou pequena abertura do céu se intercalam com pancadas de chuva. Há condições para grandes volumes de precipitações acumuladas, principalmente na área central do Estado, Leste e Zona da Mata.

Previsão para segunda

Para esta segunda-feira (10), as regiões Noroeste, Central Mineira, Oeste, Metropolitana, Rio Doce e Zona da Mata terão céu encoberto com pancadas de chuva, por vezes fortes. As demais áreas do Estado devem ter céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas, informa o Inmet.

Em Belo Horizonte, o céu ficará encoberto com pancadas de chuva, por vezes fortes.

Previsão para terça

O Instituto prevê que, nesta terça (11), nas regiões Noroeste, Central Mineira e Oeste o céu estará de encoberto a nublado com pancadas de chuva, por vezes fortes. Na Metropolitana, Rio Doce e Zona da Mata está previsto céu encoberto a nublado com pancadas de chuva. No Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Sul/Sudoeste e Campo das Vertentes, a estimativa é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas.

As demais regiões do Estado terão céu nublado a parcialmente nublado com chuva isolada. Em BH, a terça será de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva.

Previsão para quarta

Já na quarta-feira (12), a previsão do Inmet é que as regiões Noroeste, Central Mineira e Oeste tenham céu encoberto com pancadas de chuva, por vezes fortes. No Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Sul/Sudoeste e Campo das Vertentes o dia será de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas. E no Norte, Metropolitana e Rio Doce o céu deve ficar nublado a parcialmente nublado com chuva isolada. As demais regiões mineiras devem ter céu parcialmente nublado.

A previsão para quarta em Belo Horizonte é de céu nublado a parcialmente nublado com chuva isolada.

Média histórica de chuvas

De acordo com o Inmet, a média histórica de chuvas para janeiro na capital mineira é de 329,1 mm. O mês de janeiro mais chuvoso, até então, ocorreu em 2020, com um total de chuva de 934,7 mm e, o mais seco, em 1976, com apenas 32,2 mm de precipitação.

O instituto revela que a estação meteorológica instalada no Santo Agostinho, região Centro-Sul de BH, acumulou 217,3 mm de chuvas entre o dia 1º e a manhã desse sábado (8), valor correspondente a 66% da média histórica para o mês.

