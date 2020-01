Na manhã deste sábado (25), a Federação Mineira de Futebol (FMF) oficializou o adiamento da partida entre Tombense e Cruzeiro, válida pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, anteriormente marcada para às 19h30, no estádio Almeidão, em Tombos. O jogo foi remarcado para o dia 22 de fevereiro, sábado de Carnaval, em Tombos (leia a nota completa no fim da matéria).



As fortes chuvas que atingem parte de Minas Gerais provocaram o alagamento do campo de jogo e dos acessos à cidade de Tombos. Na noite dessa sexta-feira (24), véspera da partida, a delegação do Cruzeiro teve de mudar a rota da viagem em função das chuvas.



Inicialmente, comissão técnica e jogadores da Raposa ficariam na cidade de Pedro Dourada, 23km distante de Tombos. Entretanto, o ônibus com a delegação encontrou alagamento na entrada de Carangola (veja na imagem abaixo), sendo necessário retornar a Muriaé para passar a noite. Muriaé fica a 59km de Tombos.

Na manhã deste sábado, o técnico Adilson Batista chegou a postar uma imagem no Instagram dizendo que o jogo estava “cancelado”. Pouco depois, ele apagou a postagem. Em contato com a direção da Federação Mineira, o Cruzeiro começou a trabalhar com a possibilidade de regressar a Belo Horizonte. Antes do final da manhã, os jogadores embarcaram no ônibus de volta à capital mineira. O presidente do Tombense se posicionou sobre o cancelamento e concordou com a medida.

“A Diretoria de Competições (DCO) da Federação Mineira de utebol (FMF), no uso de suas atribuições, Considerando o disposto no Ofício nº 3/2020/SECOMMG/SUPEX-MG/SPRF-MG da Polícia Rodoviária Federal (Superintendência Da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais), datado de 25.01.2020;

Considerando o Ofício da Polícia Militar de Minas Gerais – 47ª BPM, datado de 25.01.2020;

Considerando os Ofícios do Tombense Futebol Clube e do Cruzeiro Esporte Clube, datados de 25.01.2020, solicitando a remarcação da partida para o dia 22.02.2020, sábado, às 16h30;

Considerando a excepcionalidade dos fatos, em decorrência dos fenômenos naturais que assolam o município de Tombos.

Considerando a impossibilidade da equipe do Cruzeiro Esporte Clube em chegar à cidade de Tombos e, consequentemente, o impedimento do Tombense Futebol Clube em se deslocar para qualquer outra cidade, devido às interdições das estradas;

Considerando que não há estádio apto para a realização da partida em um raio de 100km;

Considerando os termos do art. 54, I do Regulamento Específico da Competição do Campeonato Mineiro SICOOB 2020 – Módulo I;

Designar o jogo nº 07, Tombense Futebol Clube x Cruzeiro Esporte Clube, pela 2ª rodada do Campeonato Mineiro SICOOB 2020 – Módulo I, para o dia 22.02.2020, sábado, às 16h30, no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos.

Ressalta-se que, será garantido o acesso, ao estádio, aos torcedores que adquiriram ingresso antes da publicação deste Ofício, sem qualquer ônus adicional.

