Devido as intensas chuvas que caíram no município de Pitangui, durante o feriado de Réveillon, militares do 3º Pelotão de Bombeiros Militar de Nova Serrana realizaram atendimentos visando salvar vidas e preservar o patrimônio dos moradores locais.

Na madrugada deste domingo (2), as equipes foram acionadas para verificação de uma habitação multifamiliar que apresentava risco de desabamento.

No local, as equipes identificaram sinais de danos estruturais em dois pilares da edificação, constatando uma situação de risco iminente.

Foto: Divulgação/Corpo Bombeiros