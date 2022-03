O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta laranja para perigo de chuvas intensas que podem atingir 319 municípios de Minas Gerais. Entre as cidades que podem ser atingidas pelos acumulados está Belo Horizonte e cidades da Região Metropolitana.

Segundo o órgão, há possibilidade de tempestades com volumes entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e rajadas de vento com velocidades entre 60 e 100 km/h.

O alerta é válido até as 11h desta segunda-feira (14). Além disso, segundo o Inmet, a tempestade pode provocar instabilidades na rede de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e alagamentos, segundo o órgão meteorológico.

Veja algumas recomendações do Inmet:

– Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

– Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

– Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Confira a lista de cidades mineiras para as quais a previsão é válida:

Abadia dos Dourados

Abaeté

Água Comprida

Aguanil

Albertina

Alfenas

Alpinópolis

Alterosa

Andradas

Araçaí

Araguari

Araporã

Arapuá

Araújos

Araxá

Arceburgo

Arcos

Areado

Baldim

Bambuí

Bandeira do Sul

Belo Horizonte

Belo Vale

Betim

Biquinhas

Boa Esperança

Bom Despacho

Bom Jesus da Penha

Bom Sucesso

Bonfim

Borda da Mata

Botelhos

Brumadinho

Bueno Brandão

Buritizeiro

Cabo Verde

Cachoeira da Prata

Cachoeira Dourada

Caetanópolis

Caeté

Caldas

Camacho

Cambuquira

Campanha

Campestre

Campina Verde

Campo Belo

Campo do Meio

Campo Florido

Campos Altos

Campos Gerais

Canápolis

Cana Verde

Candeias

Capetinga

Capim Branco

Capinópolis

Capitólio

Careaçu

Carmo da Cachoeira

Carmo da Mata

Carmo do Cajuru

Carmo do Paranaíba

Carmo do Rio Claro

Carmópolis de Minas

Carneirinho

Carrancas

Carvalhópolis

Casa Grande

Cascalho Rico

Cássia

Cedro do Abaeté

Centralina

Claraval

Cláudio

Comendador Gomes

Conceição da Aparecida

Conceição da Barra de Minas

Conceição das Alagoas

Conceição do Pará

Confins

Congonhal

Congonhas

Conquista

Conselheiro Lafaiete

Contagem

Coqueiral

Cordisburgo

Cordislândia

Corinto

Coromandel

Córrego Danta

Córrego Fundo

Cristais

Cristiano Otoni

Crucilândia

Cruzeiro da Fortaleza

Cruzília

Curvelo

Delfinópolis

Delta

Desterro de Entre Rios

Divinópolis

Divisa Nova

Dores do Indaiá

Doresópolis

Douradoquara

Elói Mendes

Entre Rios de Minas

Esmeraldas

Espírito Santo do Dourado

Estrela do Indaiá

Estrela do Sul

Fama

Felixlândia

Florestal

Formiga

Fortaleza de Minas

Fortuna de Minas

Fronteira

Frutal

Funilândia

Grupiara

Guapé

Guaranésia

Guarda-Mor

Guaxupé

Guimarânia

Gurinhatã

Heliodora

Ibiá

Ibiraci

Ibirité

Ibitiúra de Minas

Ibituruna

Igarapé

Igaratinga

Iguatama

Ijaci

Ilicínea

Inconfidentes

Indianópolis

Ingaí

Inhaúma

Inimutaba

Ipiaçu

Ipuiúna

Iraí de Minas

Itabirito

Itaguara

Itamogi

Itapagipe

Itapecerica

Itatiaiuçu

Itaú de Minas

Itaúna

Ituiutaba

Itumirim

Iturama

Itutinga

Jaboticatubas

Jacuí

Jacutinga

Japaraíba

Jeceaba

Jequitibá

João Pinheiro

Juatuba

Juruaia

Lagamar

Lagoa da Prata

Lagoa Dourada

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Lagoa Santa

Lassance

Lavras

Leandro Ferreira

Limeira do Oeste

Luminárias

Luz

Machado

Maravilhas

Mário Campos

Martinho Campos

Mateus Leme

Matozinhos

Matutina

Medeiros

Moeda

Moema

Monsenhor Paulo

Monte Alegre de Minas

Monte Belo

Monte Carmelo

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Morada Nova de Minas

Morro da Garça

Muzambinho

Nazareno

Nepomuceno

Nova Lima

Nova Ponte

Nova Resende

Nova Serrana

Oliveira

Onça de Pitangui

Ouro Branco

Ouro Fino

Ouro Preto

Paineiras

Pains

Papagaios

Paracatu

Pará de Minas

Paraguaçu

Paraopeba

Passa Tempo

Passos

Patos de Minas

Patrocínio

Pedra do Indaiá

Pedrinópolis

Pedro Leopoldo

Pequi

Perdigão

Perdizes

Perdões

Piedade dos Gerais

Pimenta

Piracema

Pirajuba

Pitangui

Piumhi

Planura

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pompéu

Pouso Alegre

Prata

Pratápolis

Pratinha

Presidente Juscelino

Presidente Olegário

Prudente de Morais

Quartel Geral

Queluzito

Raposos

Resende Costa

Ribeirão das Neves

Ribeirão Vermelho

Rio Acima

Rio Manso

Rio Paranaíba

Ritápolis

Romaria

Sabará

Sacramento

Santa Bárbara

Santa Juliana

Santa Luzia

Santana da Vargem

Santana de Pirapama

Santana do Jacaré

Santa Rita de Caldas

Santa Rosa da Serra

Santa Vitória

Santo Antônio do Amparo

Santo Antônio do Monte

São Bento Abade

São Brás do Suaçuí

São Francisco de Paula

São Francisco de Sales

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Pará

São Gonçalo do Sapucaí

São Gotardo

São João Batista do Glória

São João da Mata

São João del Rei

São Joaquim de Bicas

São José da Barra

São José da Lapa

São José da Varginha

São Pedro da União

São Roque de Minas

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Oeste

São Sebastião do Paraíso

São Thomé das Letras

São Tiago

São Tomás de Aquino

Sarzedo

Senador José Bento

Serra da Saudade

Serra do Salitre

Serrania

Sete Lagoas

Silvianópolis

Tapira

Tapiraí

Taquaraçu de Minas

Tiros

Tocos do Moji

Três Corações

Três Marias

Três Pontas

Tupaciguara

Turvolândia

Uberaba

Uberlândia

União de Minas

Vargem Bonita

Varginha

Varjão de Minas

Vazante

Veríssimo

Vespasiano

Fonte: Itatiaia