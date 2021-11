As fortes chuvas registradas nos últimos dias em Extrema, cidade do Sul de Minas, provocaram uma série de desabamentos no município. Pelo menos cinco ocorrências foram registradas nesta sexta-feira (19), de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Em uma delas, um barranco de um hotel desabou, e vários carros foram atingidos pela terra. Com isso, alguns hóspedes ficaram ilhados.

De acordo com O Tempo, o Hotel Flamboyant confirmou que alguns hóspedes ficaram cerca de duas horas esperando a remoção de terra. Ainda de acordo com a funcionária, após trabalhos de um trator, o local foi liberado.

Além disso, o desabamento de um muro atingiu duas casas na cidade. Em função das rachaduras provocadas pelo fenômeno, os moradores foram orientados a deixar o local.