Da Redação

O Corpo de Bombeiros atendeu a uma ocorrência na tarde desta quinta-feira (20), na rua General Carneiro.

De acordo com os bombeiros, um adolescente de 16 anos trafegava pela referida via sentido bairro/Centro, e atropelou uma mulher de 45 anos, no momento em que ela atravessava a rua.

Os dois foram socorridos e encaminhados para o Pronto Atendimento Municipal (PAM) com ferimentos leves. Eles estavam conscientes, porém nervosos, e não souberam explicar o ocorrido.

Tem sido constante as reclamações de pedestres nas redes sociais referente ao crescente número de ciclistas que trafegam em alto velocidade e na contra mão de direção, no Centro da cidade.