Um ciclista foi atropelado neste domingo (21), na rua Geraldina Mendonça, bairro Ouro Verde, em Formiga.

De acordo com a equipe do Samu, a vítima de 39 anos teve fratura na mão esquerda, ferimento na cabeça e corte no pé.

O homem foi encaminhado para a UPA. O condutor do veículo nada sofreu.