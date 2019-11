Da Redação

Um ciclista de 44 anos se feriu após se envolver em um acidente com um carro de passeio na avenida José de Oliveira, principal via de acesso ao bairro Cidade Nova, em Formiga, que foi recentemente recapeada e ganhou uma ciclovia.

De acordo com informações do Sargento Alessandro do Corpo de Bombeiros (Cobom), o acidente ocorreu por volta das 18h45 desta quinta-feira (14).

Ao ser resgatado pelos militares do Cobom, o ciclista, que estava consciente, apresentava várias escoriações e se queixava de dor no abdome.