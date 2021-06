Um ciclista, de 30 anos, morreu após se envolver em um acidente na BR-262 em Bom Despacho, nessa sexta-feira (11).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o rapaz seguia de bicicleta na rodovia quando foi atingido por um caminhão. A polícia não informou o que ocasionou a batida.

A vítima chegou a ser socorrida para o Pronto Atendimento de Bom Despacho. Contudo, segundo a unidade de saúde, o homem morreu logo após dar entrada.

Conforme a PRF, a vítima era natural de Limeira, no interior de São Paulo. Os poiliciais entram em contato com familiares do ciclista. Segundo a PRF, a mãe do rapaz disse que não tinha mais notícias do filho desde fevereiro.

Fonte: G1