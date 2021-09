Um ciclista de 48 anos foi atingido por um carro e morreu na MG-252, em São Gonçalo do Pará, nesse domingo (12).

O motorista do carro disse para a Polícia Militar que seguia na rodovia quando, na altura do km 5, se deparou com a vítima na contramão. O condutor alegou que não teve como parar o veículo a tempo de evitar o acidente.

Com o impacto, o ciclista foi arremessado no chão e apresentava diversos ferimentos no corpo. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local.

Segundo o Samu, foi empenhada na ocorrência a Unidade de Suporte Avançado (USA) de Divinópolis. A vítima apresentava politrauma grave e estava em óbito, conforme o Samu.