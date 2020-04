Um ciclista, que não teve a idade informada, faleceu após ser atropelado por um carro na BR-354, em Rio Paranaíba. O acidente ocorreu na noite dessa sexta-feira (10).

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar, o motorista do veículo e um passageiro seguiam pela rodovia no sentido Rio Paranaíba/São Gotardo. Após cruzarem com outro carro, viram o ciclista na pista. O condutor tentou desviar, mas acabou colidindo com a bicicleta.

Ainda segundo a PM, uma testemunha relatou que pouco antes do acidente passou pela rodovia e viu o ciclista andando em zigue-zague.

Uma equipe médica de São Gotardo confirmou o óbito ainda no local. O motorista e o passageiro não tiveram lesões e dispensaram atendimento médico. O condutor fez o teste do bafômetro, que apontou que ele não havia ingerido bebida alcoólica.