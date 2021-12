A tempestade subtropical Ubá, no Oceano Atlântico, na altura da costa Sul do Brasil, é um dos maiores ciclones no planeta no final desta semana. De acordo com o último boletim da Marinha do Brasil, das 10h desse sábado, Ubá apresentava uma pressão mínima central de 997 hPa e estava localizada a 31ºS e 41ºW, movendo-se para Sul com mar muito grosso associado e vento de até 117 km/h em alto mar.

Ubá é o primeiro ciclone atípico a ser nomeado no Atlântico Sul desde o ciclone subtropical Raoni do final de junho e do começo de julho deste ano e ainda o quarto ciclone anômalo na costa do Brasil neste ano.

A regra é que os ciclones (centros de baixa pressão) não tenham características subtropicais ou tropicais no litoral do Brasil, mas em quase todos os anos ocorre ao menos um. Já os ciclones extratropicais são comuns no Atlântico Sul e se formam principalmente das latitudes do Rio Grande do Sul para o Sul, não sendo nomeados.

Ciclones atípicos de natureza subtropical ou tropical recebem nomes na costa brasileira, mas apenas quando o sistema atinge patamar de vento sustentado mais forte. Depressões atmosféricas, mesmo subtropicais ou tropicais, com vento entre 30 km/h e 60 km/h não são classificadas por nome.