O vice-prefeito eleito de Formiga, Cid Corrêa apresentará ao prefeito eleito Eugênio Vilela dois anteprojetos de lei de sua autoria.

De acordo com as propostas, os temas “Educação Nutricional” e “Educação no Trânsito” deverão ser incluídos obrigatoriamente no plano curricular das escolas da rede municipal de ensino fundamental e educação para jovens e adultos do município.

Segundo a justificativa da proposta sobre Educação no Trânsito, “através da educação no trânsito dentro das escolas, poderemos formar cidadãos mais conscientes e preparados para enfrentar a vida e o trânsito”.

A iniciativa tem o objetivo de contribuir na construção de valores, como o respeito ao próximo para a proteção da vida, que é o bem maior. A educação no trânsito nas escolas auxilia, ainda, na compreensão da criança em relação aos elementos e as situações vivenciadas no trânsito.

De acordo com a justificativa da proposta sobre Educação Nutricional, “a educação nutricional é um dos principais caminhos existentes para a promoção da saúde, que leva a população a refletir sobre o comportamento alimentar a partir da conscientização sobre a importância da alimentação para a saúde, permitindo a transformação e o resgate dos hábitos alimentares saudáveis”.

Cid explicou que, atualmente, esses temas são abordados nas escolas, mas não são conteúdos obrigatórios. Com uma lei municipal, haverá obrigatoriedade e a garantia de que nossos alunos estarão aprendendo, também, assuntos importantes do cotidiano e que ajudam na melhoria da qualidade e preservação da vida”, completou.